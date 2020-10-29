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Koronavirüsü Hafif Geçirenler Dikkat!

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Bilim insanları, koronavirüsü hafif geçiren insanlar ilgili dikkat çeken bir çalışma ortaya koydu. Uzmanlar tarafından çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, hastalığı hafif geçiren kişilerin akciğerinde, sanıldığından daha fazla hasar olduğu bildirildi.
Koronavirüsü Hafif Geçirenler Dikkat!

Koronavirüs salgını, katlanarak tehlike yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de her gün en az 2 bin ve üstünde hasta sayısı açıklanırken, Avrupa'da günlük rekorlar kırılıyor. Ancak korona salgının bir diğer yüzü olarak, hastalığı belirtisiz geçirenler var. Bu kişiler her ne kadar hastalığı belirtisiz ve ağrısız geçirdikleri için mutlu olsalar da işin aslı öyle değil.

"BELİRTİSİZ GEÇİRENLERDE HASAR BİLİNENDEN DAHA FAZLA"

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, hastalığı belirtisiz geçirenlerin akciğerindeki hasarın, tahmin edilenden daha fazla olduğu yönünde. Araştırma temel olarak hyaluronik asit adı verilen, vücutta kendiliğinden üretilen ve hücredışı matriste bulunan bir molekülü ele alıyor.

İnce koruyucu katman ya da nemlendirici işlevindeki bu molekül, akciğerlerdeki enflamasyon ve fibrozis oluşumunu da düzenliyor. Geçmiş çalışmalar, yüksek seviye hyaluronik asitle x-ray görüntülerinde akciğerlerde tespit edilen lekelerin ilişkili olduğunu ortaya koydu.

DÜŞÜNÜLENDEN DAHA FAZLA RİSK ALTINDALAR

Benzer bulgular koronavirüs hastalarında da gözlemlendi. Araştırma, asemptomatik vakaların akciğerlerinde de farklı derecelerde hasarlar oluştuğunu, dolayısıyla bu kişilerin düşünülenden daha fazla risk altında olduğunu gösterdi.

ASİT SEVİYELERİNİ ETKİLİYOR

Çalşmanın başındaki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda sayısal sistem biyolojisi üzerine çalışan Daniel Jacobson, akciğerlerden aldıkları numuneleri inceleyerek virüsün hyaluronik asit seviyelerini etkilediğini tespit ettiklerini belirtti.

Jacobson, şöyle konuştu: "Virüs, kendi ağırlığının 1000 katından fazla su emerek hidrojele dönüşebiliyor. Koronavirüs hastalarında, hyaluronik asidi sentezlemekle görevli üç genin regülasyonunun ciddi şekilde arttığını ve bu dengeleri korumakla görevli iki genin de regülasyonlarının önemli ölçüde azaldığını gözlemledik. Fazla miktarda plazma ve suyun aynı alana dolmasıyla bir hidrojel oluşuyor. Akciğerlerinizde oksijen ve karbondioksit değişiminin yapıldığı yüzey jöleye dönüyor, solunum çok zorlaşıyor."

Bu durum neden bazı hastaların ventilatöre bile bağlıyken nefessiz kaldığını da açıklıyor.

"AKCİĞERLERDE FARKINA VARMADAN HASAR MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR"

Araştırmacı, asemptomatik hastalar hakkındaysa şu uyarılarda bulundu:

Akciğerlerinde farkına bile varmadan önemli ölçüde hasar meydana gelmiş olabilir. Dahası, bu kişiler asemptomatik durumdan 'uzun süreli taşıyıcı'ya dönüşerek, uzun vadede daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. Bu durumda salgına dair bakış açımızı değiştirmeliyiz. Çünkü asemptomatik enfeksyion toplumu derinden etkileyecek uzun vadeli sorunlara yol açabilir.

Salgınla mücadelede ülkelerin çoğu ateş ve öksürük gibi semptomlar gösteren vakaların tespit ve tedavisine yoğunlaşmış durumda.

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