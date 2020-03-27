Koronavirüsü kasten yayanlar ABD'de terörizmle suçlanacak

Adalet Bakanlığı'nın en üst düzeydeki ikinci yetkilisine göre, ABD'nin mevcut terörle mücadele yasaları kapsamında, Amerikalıların koronavirüsü yayma sebebiyle suçlanması mümkün.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Jeffrey Rosen, kasten koronavirüs yaymanın terör eylemi olarak değerlendirilebileceğini salı günü ileri sürdü.

Politico'nun haberine göre, Rosen tarafından ülke genelinde Adalet Bakanlığı görevlileri ve avukatlara gönderilen bir notta, savcıların ve dedektiflerin "başkalarını kasten Kovid-19'a maruz bırakma ve onlara Kovid-19 bulaştırma" vakalarına denk gelebileceği belirtildi.

Rosen, şu uyarılarda bulundu:

Koronavirüsün yasalardaki 'biyolojik savaş maddesi' tanımını karşılaması sebebiyle (...) bu tür eylemler muhtemelen Ülke'nin terörizmle ilgili yasaları kapsamında değerlendirilebilir.

Kovid-19'u Amerikalılara karşı bir silah gibi kullanma girişimlerine ya da bu yöndeki tehditlere müsamaha edilmeyecektir.

Öte yandan, ABD'deki teyit edilmiş Kovid-19 vakası sayısı 55 bine yaklaştı.

Geçen ay, ABD İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Federal Koruma Servisi (FPS) beyazların üstünlüğünü savunan ırkçıların, kolluk kuvveti mensupları ve "beyaz olmayan" insanlara, koronavirüsü kasten yaymayı planladığını bildirmişti.

Yahoo News tarafından ele geçirilen istihbarat brifingine göre FPS, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçıların, şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden, koronavirüsün nasıl silaha haline getirilebileceğini tartıştığını belirtti.

17 Şubat tarihli brifingde, "Beyaz Irkı Önde Tutan Şiddet Yanlısı Aşırılıkçıların, aralarından herhangi birisinin virüse yakalanması halinde, koronavirüsü yaymasının bir 'ZORUNLULUK' olduğu yorumunu yakın zamanda yaptıkları" uyarısında bulunuluyor.

Daha önce de FBI Direktörü Christopher Wray, ülke içindeki şiddet yanlısı sağ aşırılıkçılığın 2020'de "öncelikli ulusal tehdit" olduğu uyarısı yapmıştı.