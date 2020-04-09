'Koronavirüsün ardından Vuhan'da evlilik başvuruları yüzde 300 arttı'

Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi. Alipay tarafından açıklanan oranlara göre bölgede evlilik başvuruları yüzde 300 arttı.

Dünya çapında 1.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 88 binden fazla insanın ölmesine sebep olan koronavirüsün başladığı Çin'in vuhan kentinde önlemler gevşetildi. Sokağa çıkmaya başlayan Vuhanlıların ise evlilik başvurusunda 'rekor kırdığı' belirtildi.

Evlerinde haftalardır karantinada kalan Vuhanlı çiftler, sokağa çıkar çıkmaz evlilik başvurusu yaptı. Dünyaca ünlü sanal alışveriş sitesi Alibaba'nın alt markası olan Alipay, evlilik başvurusu yapanların oranının yüzde 300 arttığını duyurdu.

Sosyal medyada birçok Çinli, evlilik başvurusu için gün ve saat kalmadığını da dile getirdi.