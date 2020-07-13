Kovid-19 dünyada yayılmaya devam ediyor, vaka sayısı 13 milyonu aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 13 milyon 036 bin 610 kişiye ulaştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 571 bin 575 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 582 bin 426 kişi ise iyileşti..

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD’de 3 milyon 413 bin 995 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 137 bin 782 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi, Brezilya, Hindistan ve Rusya izliyor.