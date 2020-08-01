  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Genelinde Vaka Sayısı 17 Milyonu Aştı

Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

» »
GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre Kovid-19 salgını Avrupalıları yeni gündelik sağlık alışkanlıkları benimsemeye yöneltti.
Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki oluşturdu.

GSK tarafından paylaşılan araştırmaya göre, Kovid-19, bireylerde kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmaya yöneltiyor.

Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 16-75 yaş arası 4 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcılar genel olarak salgın öncesinde sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor. Dört ülkenin ortalaması olarak katılımcıların yüzde 59'u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun Kovid-19’un bir sonucu olarak gündelik karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşünme olasılığının daha yüksek olduğu görülüyor. Bu oran İspanya’da yüzde 74, İtalya’da yüzde 69, İngiltere’de yüzde 62 ve Almanya’da yüzde 54 olarak belirlendi.

Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 77'si hastalıklarını başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında olabildiğince evde kalacaklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin kullanmayı planlıyor.

Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını belirtiyor

Açıklamaya göre, anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların çoğunluğu, sağlık sistemi üzerinde yük oluşturmamak için sağlıklarına dikkat etmelerinin ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyor. Bunun sağlanması açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek önem kazanıyor. Anket katılımcılarının yüzde 36'sı, eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları için önce aile hekimine, polikliniklere veya yerel hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan, bu dört ülkedeki kişilerin yüzde 41’den fazlası gelecekte bu tür şikayetleri hakkında tavsiye almak için bir eczacıya danışma niyetinde olduğunu ifade ediyor.

İngilizlerin yüzde 74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini söylerken İspanyolların yüzde 66'sı, İtalyanların yüzde 61'i ve Almanların yüzde 54'ü bu ifadeye katılıyor.

Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan güvenilir markalara dönüyor

Açıklamaya göre, araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri önlem olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen koruyucu ilaçları bulundurmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu reçetesiz koruyucu ürünleri seçerken güvenilir markalara öncelik veriyor: Bilim temelli ürünler satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için önem taşıyor:

Anket katılımcıları, sevdikleri ve toplumun genel sağlığının korunmasında sosyal mesafenin önemine, kendi sağlıkları için de kişisel bakımın önemine işaret ediyor.

Katılımcılar, başkalarının sağlığına daha çok önem verme ve çevrelerindeki kişileri sorumlu kişisel bakım uygulamalarına teşvik etme olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgilenirken, yüzde 64'ü başkalarını kişisel bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk bilim insanları nikotinin bağışıklık sistemini 'saldırganlaştırdığını' kanıtladı01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:41
  • Pilli: "Toplam 1212 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı; 6 kişi taburcu edildi"01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:37
  • Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli Bayram ziyareti yaptı31 Temmuz 2020 Cuma 18:28
  • Apandist neden patlar?30 Temmuz 2020 Perşembe 23:25
  • Diyaliz hastalarına uyarı: 2 diyaliz arasında 4 kilodan fazla sıvı tüketmeyin30 Temmuz 2020 Perşembe 21:24
  • Acil kan aranıyor!30 Temmuz 2020 Perşembe 16:19
  • Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 890 bini aştı30 Temmuz 2020 Perşembe 15:00
  • Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 Kişi Öldü30 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
  • Brezilya Kovid-19 Salgını Nedeniyle Kapattığı Sınırları Kısmen Açtı30 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Çin'de 105, Güney Kore'de 18 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü30 Temmuz 2020 Perşembe 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti