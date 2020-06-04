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Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da Bin 349, Meksika'da Bin 92 Kişi Öldü

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Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da Bin 349, Meksika'da Bin 92 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da Bin 349, Meksika'da Bin 92 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 349, Meksika'da bin 92 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1349 artarak 32 bin 548'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 633 artışla 584 bin 16'ya ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 1092 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1092 artarak 11 bin 729'a yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 912 artışla 101 bin 238'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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