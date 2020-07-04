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Kovid-19'un yeni tehlikeli özelliği tespit edildi

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Kovid-19'un yeni tehlikeli özelliği tespit edildi
Kovid-19'un yeni tehlikeli özelliği tespit edildi

Sri Lankalı doktorlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endokrin sisteminde bozukluklarına yol açan özelliğini tespit etti.

Journal of Endocrine Society’ın aktardığına göre, Sri Lanka Ulusal Hastanesi doktorları, 17 yıl önce SARS salgınına yakalanan hastaların sağlık durumunu inceledi. Bu virüs yüzde 80 oranında Kovid-19’a benziyor. Birçok hastada, iyileştikten sonra yorgunluk şeklinde tezahür eden post-viral sendromunun geliştiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, bunun nedeninin, adrenal fonksiyon bozukluğuyla ilgili olduğunu düşünüyor. Bozukluk, vücudun yeterli düzeyde kortizol üretmesini engelliyor, bu nedenle insan kendini yorgun hissediyor.

Bu değişikliğe, adrenal bezleri kontrol eden hipofiz sisteminin bozulması neden olabilir. Bununla birlikte hastaların bir yıl içinde tamamen iyileştiği kaydediliyor.

Koronavirüsün bu özelliği, Kovid-19 patojeninin, birçok dokuda bulunan ACE2 proteinleriyle olan bağlantıyla açıklandı.

Dr. Noel Pratheepan Somasundaram, "Bu, virüsün hormon üreten hücrelere sızmasına ve hormonal sistemde bozukluğa neden olmasına izin veriyor" diye açıkladı.

Bilim insanları, kortizol eksikliği testinin ve steroit tedavisinin Kovid-19 ile mücadelede hayati bir strateji olabileceğinden emin. Kortizolün sentetik bir analogu olan deksametazon steroit tedavisi, Kovid-19’un ağır seyrettiği hastalarda ölüm oranını azaltmaya yardımcı oldu.

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