Köylere indi... Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geld

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, Büyükelçi Başçeri’ye, talep, ihtiyaç ve Türkiye’nin finans desteği ile KKTC genelinde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşlerini aktardığı, köy yollarının yenilenmeye başlanmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildirildi.