  • BIST 1.461
  • Altın 506,251
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Köylere indi... Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geld

» »
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köylere indi... Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geld

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, Büyükelçi Başçeri’ye, talep, ihtiyaç ve Türkiye’nin finans desteği ile KKTC genelinde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşlerini aktardığı, köy yollarının yenilenmeye başlanmasından duyulan memnuniyetin  dile getirildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu         12 Haziran 2021 Cumartesi 15:18
  • 46 yaşında Ani ve Gayri Tabi Ölüm(Gelişme)   12 Haziran 2021 Cumartesi 15:17
  • 57 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm12 Haziran 2021 Cumartesi 15:16
  • Davulcu: Valiz dolu parayı Türkiye’ye hangi Bakan götürdü?12 Haziran 2021 Cumartesi 15:09
  • YÖDAK Tatar'a Köşklüçiftlik'teki bina için ne kadar kira ödediğini açıkladı....12 Haziran 2021 Cumartesi 14:53
  • Özyiğit: Yaşamı halkına adeta "zindan" edenler, biz ‘saraylara layığız” diyor.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:36
  • Şahali:Keşke o bayrak, zannettikleri gibi ayıplarını örtse, cehaleti gidermeye tek başına yetseydi.12 Haziran 2021 Cumartesi 14:28
  • Erhürman: Bir Bakan Devletin resmi bir kurulunun üyelerini ellerini kırmakla mı tehdit ediyor?12 Haziran 2021 Cumartesi 12:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve beraberindeki heyeti kabul etti12 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Sol Hareket: Kolej Giriş Sınav Sisteminin Acilen Terkedilmesi Gerekiyor12 Haziran 2021 Cumartesi 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti