Kripto para borsasında FTX krizi: Binance kurtarma anlaşmasından çekildi

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, daha küçük rakibi FTX’i kurtarma planı anlaşmasından çekildiğini duyurdu.

FTX’in likidite sorunu yaşaması, kripto para birimlerinde büyük değer kaybına yol açmıştı.

FTX’in finansal durumuna dair endişeler nedeniyle bu borsadan 3 günde 6 milyar dolar çekilmişti.

Binance anlaşmadan çekilme gerekçesi olarak “müşteri fonlarının yanlış kullanımı” ve bir soruşturma iddiasını gösterdi.

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, “bir sonraki adım noktasında elimden geldiği kadar hızlı çalışıyorum” dedi.

Fried sorumluluğun kendisinde olduğunu da söyledi ve şirket çalışanlarından özür diledi.

Bloomberg, Eylül ayında kişisel serveti 17 milyar dolar olan Sam Bankman-Fried’ın bu servetinin de yüzde 94’ünü kaybettiğini bildiriyor.

Wall Street Journal gazetesine göre Bankman-Fried, müşterilerin para çekme talebini karşılayabilmek için yatırımcılardan 8 milyar dolar istedi.

Reuters haber ajansı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), FTX hakkında inceleme başlattığını bildiriyor.

Düzenleyici kuruım SEC, uygulamanın müşterilerin varlıklarını ayrı tutup tutmadığını inceleyecek.

Son gelişme ile ilgili Twitter’dan açıklama yapan Binance, FTX’in durumu için ‘bizim yardım etme kapasitemizin ötesinde” mesajını verdi.

FTX internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Şu anda para çekme işlemleri yerine getirilememektedir” deniliyor.

B﻿itcoin son 2 yılın en düşük seviyesinde

FTX’in sorunları Binance yöneticisi Zhao’nun, FTX'in kendi kripto para birimi FTT hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımının ardından başladı.

Zhao, Pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Gün yüzüne çıkan bazı bilgilerin ardından elimizdeki tüm FTT’leri satmaya karar verdik” dedi.

Bunun ardından FTT yüzde 80 değer kaybetti.

Tüm bu gelişmeler kripto para borsalarında büyük bir düşüşe yol açtı.

Wedbush Securities şirketinden kıdemli varlık analisti Dan Ives, “Bu kripto dünyasındaki endişelerin artmasına yol açtı. Kripto için soğuk geçen kışa bir de korku faktörü eklendi” dedi.

Değer kaybı yüzde 14'ü aşan Bitcoin, 16 bin doların altına inerek Kasım 2020’den itibaren bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çevrim içi borsa Robinhood yüzde 19, kripto para borsası Coinbase de yüzde 10 değer kaybetti.

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve Binance’in yöneticisi Changpeng Zhao kripto para piyasalarındaki en güçlü kişiler ve en büyük rakipler arasında yer alıyordu.