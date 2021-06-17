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Kronik hastalığı olanlara sabah sporu uyarısı!

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Pandemi şartları sebebiyle evlerde kalınan uzun sürenin sonunda, yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık hava sporları da başladı. Fakat sabahın erken saatlerinde spor yapmak herkese uygun bir zamanlama değil.
Kronik hastalığı olanlara sabah sporu uyarısı!

Pandemi şartları sebebiyle evlerde kalınan uzun sürenin sonunda, yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık hava sporları da başladı. Fakat sabahın erken saatlerinde spor yapmak herkese uygun bir zamanlama değil.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Kalp, şeker ve tansiyon hastalığından muzdarip olanlar için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek, sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler, uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını bunu dikkate alarak yapmalı" dedi.

DÜŞÜK TEMPOLU KOŞU VEYA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ KALP DOSTU

Prof. Dr. Köksal, 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi ve ona göre hareket etmesi son derece önemlidir. Özellikle şeker hastalarının sabah kahvaltı öncesi spor yapmaları hipoglisemiye (düşük kan şekeri) neden olabilir. Ayrıca yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir."

"VÜCUDU DİNLEMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Köksal, "Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde vücut için önemli olan adrenalin en yüksek seviyededir. Bu yükseklik kalp ritmini artırır ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanında erken saatlerde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski söz konusudur. Bunun da nedeni vücutta fibrinolitik sistem dediğimiz; pıhtıyı parçalayan sistemin aktivasyonunun sabah en düşük seviyede olmasıdır. Bu bilgiler ışığında sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saatte spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını söylemek mümkün. Risk grubunda olanlara sabah sporu yerine 1-2 saat kaliteli uyku ve gün içerisinde kendilerini iyi hissettikleri bir zaman diliminde sporu önerebilirim" diye konuştu.

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