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KTAMS: 4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 9841 TL

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KTAMS, 30 Eylül itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 841 TL olduğunu açıkladı.
KTAMS: 4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 9841 TL

KTAMS, Eylül ayı açlık sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre,  30 Eylül itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 841 TL oldu. 

Bu ay ortaya çıkana rakamla asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark bin 421 TL'ye çıktı. 

KTAMS'ın açıklaması şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 EYLÜL 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 9841 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 83,50 TL, aylık 2505 yetişkin bir erkek için günlük 88,07 aylık 2642,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 93,41, aylık 2802,30 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 63,05TL, aylık 1891,50 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 9841 TL’dir. Son yapılan artışa rağmen asgari ücret yine açlık sınırının altında kalmıştır.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Eylül ayında %3.08 son üç ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül) %18.88, son 9 ayda %75,64 bir yılda %120,32 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı % 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete % 41 artış yapılmıştır. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.

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