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KTAMS: Asgari ücret alan vatandaşların derdi seçim değil geçimdir

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretin açlık sınırından 2 bin 553 TL daha az olduğuna vurgu yaparak, “Asgari ücret alan vatandaşların derdi seçim değil geçimdir” dedi.
KTAMS: Asgari ücret alan vatandaşların derdi seçim değil geçimdir

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ adlı programa konuk oldu.

KTAMS’ın dün açıkladığı açlık sınırı rakamları üzerinden açıklama yapan Bengihan, “Asgari ücret şu an 2 bin 553 TL açlık sınırının altında” dedi.

Bengihan, hükümet edenlerin piyasayı ucuzlatması beklenirken kontrolsüz fiyat artışlarının devam ettiğini kaydetti.

 

“KIBRIS TÜRK HALKI HER GEÇEN GÜN FAKİRLEŞİYOR”

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 114.35 oranında olduğunu hatırlatan Bengihan, “Kıbrıs Türk halkı her geçen gün fakirleşiyor. Özellikle özel sektör çalışanları açlığa sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Bengihan, hükümet edenlerin ekonomik sıkıntılara çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, “Bu rakamlar bize asgari ücretin karın tokluğuna bile yetmediğini gösteriyor” diye konuştu.

 

“ASGARİ ÜCRET ALAN VATANDAŞLARIN DERDİ SEÇİM DEĞİL GEÇİMDİR”

Her geçen gün ülkede asgari ücretle geçinenlerin ‘eriyip gittiğine’ değinen Bengihan, “Asgari ücret alan vatandaşların derdi seçim değil geçimdir” açıklamasında bulundu.

Bengihan , Aralık ayı içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması gerektiğini kaydederek, “KTAMS olarak diğer sendikaları da toplantıya çağırdık. Hep birlikte eylem yapma çağrısında bulunacağız” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması ve vergi dilimlerinin düzenlenmesi konusunda hükümete baskı yapacaklarını dile getiren Bengihan, “Asgari ücretin bir an önce belirlenmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.

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