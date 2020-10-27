KTAMS kadınlara yönelik etkinlik gerçekleştirdi

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, sendika binasında gerçekleşen etkinlikte Erken Tanı Sorumlu Hemşiresi Çiğdem Adataş Şeşen tarafından evde kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildi.

KTAMS, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı çerçevesinde meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek adına evde kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı hakkında kadınlara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, sendika binasında gerçekleşen etkinlikte Erken Tanı Sorumlu Hemşiresi Çiğdem Adataş Şeşen tarafından evde kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildi.