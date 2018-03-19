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KTAMS’ın yeni başkanı Güven Bengihan oldu

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36. Dönem Olağan Genel Kurulu’nu 17 Mart Cumartesi günü gerçekleştiren Kıbrıs TürkAmme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirip Başkan ve Yürütme Kurulu görev dağılımını belirledi.
KTAMS’ın yeni başkanı Güven Bengihan oldu

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaptan’dan boşalan başkanlık görevine Güven Bengihan getirildi. Görev dağılımı ise şöyle:

Başkan : GÜVEN BENGİHAN,

Genel Sekreter: DEVRİM BARÇIN

Mali Sekreter: DENİZ TUĞBERK

Örgütlenme Sekreteri: SERMAN YİĞİT

Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: MUZAFFER SEVİM 

Dış İlişkiler Sekreteri: MEHMET OYTAM

Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: ŞAZİYE ŞABAN ATASER

Toplu Sözleşmeler Sekreter: GÖKHAN TOZAN

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: ÜLFET KRAL

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