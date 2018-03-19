KTAMS’ın yeni başkanı Güven Bengihan oldu

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaptan’dan boşalan başkanlık görevine Güven Bengihan getirildi. Görev dağılımı ise şöyle:
Başkan : GÜVEN BENGİHAN,
Genel Sekreter: DEVRİM BARÇIN
Mali Sekreter: DENİZ TUĞBERK
Örgütlenme Sekreteri: SERMAN YİĞİT
Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri: MUZAFFER SEVİM
Dış İlişkiler Sekreteri: MEHMET OYTAM
Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri: ŞAZİYE ŞABAN ATASER
Toplu Sözleşmeler Sekreter: GÖKHAN TOZAN
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri: ÜLFET KRAL
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