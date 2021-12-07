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KTEZO: Hamaset Ucuzdur, Sonuçları Pahalıdır

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Hamaset Ucuzdur, Sonuçları Pahalıdır
KTEZO: Hamaset Ucuzdur, Sonuçları Pahalıdır

TL değer kaybına bağlı olarak, zamlar aldı başını gidiyor...,

Tarımsal üretim için olmazsa olmaz olan akaryakıt, gübre, ilaç gibi girdilerden et, süt, yumurta, ekmek gibi temel tüketim maddelerine kadar, her şeyde fiyatlar katlandı. Arkası da yağmur gibi geliyor gelecek...

Üreticilerin girdi maliyetleri o kadar arttı ki henüz hepsi tüketici fiyatlarına yansıtılmış değil.

Bunun anlamı harcanabilir gelirin, elimizden avucumuzdan uçup gitmiş olmasıdır. Yani çarşıya, pazara, borca, harca kesinlikle para kalmamasıdır.

Sorun da soru da bu manzara, bu yıkım karşısında nasıl ve ne yapacağımızdır...

Kimse parmağının arkasına saklanmasın.

Tek, ciddi anlamda bu toplumun gelir hanesine katkı yapan, kara kapıları üzerinden gelen insanlardır. Gelen her insanın yaptığı harcama, bir nevi ihracat, bir nebze olsun nefes alıp verme anlamına gelir.

Gelir kayıplarının tavan yaptığı bir dönemde, Yeşilhat Tüzüğü’nün bu olanağı verdiğini kimse inkâra kalkışmasın. İki toplumlu ilişkilere zarar veren, gerilimlere yol açan ve tetikleyen her konuşma ve demeç verilmeden önce üzerinde yüz kere düşünülmelidir.

Ülkede akaryakıt tedarikini güvenceye almak için gerekenleri yapmayıp, yeterli stokların olmasını garanti etmeyenlerin, Güneyden gelenlere satış yapmayın demekten tutun da, kimin yaptığı henüz belli değilken, camiye yapılan saldırıya karşı neredeyse ırkçılık denilecek kadar ağır söylemlerde bulunulması, yapanın müslüman bir Suriyeli olduğu ortaya çıkınca da sessiz kalınması gerçekten canımızı sıkıyor… Siyasetin yerlerde sürünmesi ayrı bir sorun.

Biliyoruz ki hamaset ucuzdur ve belki bazılarınızın oy için ucuz davranmasına gümanınız vardır ama  sonuçları ezilen üretici, esnaf, çalışanlar ve geleceğimiz için çok pahalıya mal olmaktadır.

Bir kez daha herkesi, ve özellikle yöneticileri sorumlu davranmaya, iki toplum arasındaki ilişkileri zora sokacak ve temeli olmayan söylemlerden uzak durmaya çağırıyouz. 

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