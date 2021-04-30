KTEZO:Bu ortamda işsizliği, açlığı artırmak bulabildiğiniz tek yöntem ise “yazıklar olsun” demeyelim de ne diyelim?

Birkaç darbe daha!

Bu ülkede salgının yarattığı yıkım, TL değer kaybından dolayı artan yoksullaşma yokmuş gibi hareket ediliyor. Her gün yeni bir zam, yeni bir vergi uygulaması ile karşı karşıya kalıyoruz.

Sn. Arıklı yaptığı açıklamayla elektriğin yüzde 15’lerde zamlanacağını duyurdu. Alın size yeni bir darbe daha. Bu karar iş kayıpları ve iflaslar devam ederken biraz daha hızlandırmaktan başka işe yaramayacak. Bu ortamda işsizliği, açlığı artırmak bulabildiğiniz tek yöntem ise “yazıklar olsun” demeyelim de ne diyelim?

Bu kadar ağır bir bunalımın ve yıkımın yaşandığı bir dönemde hale daha üst gelir gruplarını dayanışmaya davet etmek, bütçeyi yaşamsal gereksinimler için yeniden yapılandırmak gibi seçenekler dururken, bütün sıkıntıların faturalarının halka çıkarılıyor olmasını kabul etmemizi kimse beklemesin.

Diğer taraftan Maliye Bakanlığı, ortalamada asgari ücreti bile geçmeyen çalışan insanımızın emekli maaşlarını gelir olarak kayda geçirerek, yeniden vergilendirmeye tabi tutmak için yoğun bir mesai içine girmiş durumda. Yönetemeyenlere hakikaten seslenmek anlamlı mı bilemiyoruz?

Sosyal sigortalının aldığı maaş kendi yatırdığı, yemediği, içmediği çoğu zamanda borçlanarak yatırdığı kendi parasıdır. Şimdi kalk vergiye tabi tut. Bir yerlerde bu kararı savunabilecek birileri varsa çıksın ve açıklama yapsın.

Yarın 1 Mayıs! Bizim için yükselen öfkeyi ve mücadeleyi birlikte yürütmek, insanca yaşamı, barışı savunmak ve onurlu kılmak için her gün ve her yer 1 Mayıs artık.

Kolları sıvama zamanı.

KTEZO Yönetim Kurulu