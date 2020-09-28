Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu yapılıyor. Dernek lokalinde yapılacak olan seçimli olağan genel kurul 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 18:30 da başlayacak. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurul açılış, saygı duruşu ve divanın oluşumu ile başlayacak. Dernek başkanı Süleyman Göktaş’ın açılış konuşmasının aradından faaliyet ve mali raporların okunarak aklanmak için onaya sunulacak.

Yeni dönemde görev yapacak olan Dernek başkanı ve kurullarını seçimi yapıldıktan sonra genel kurul dilek ve temenniler ile sona erecek. Dernek tüzüğüne göre başkan adayı olmak isteyen üyelerin tüzük gereği 72 saat öncesinde genel sekretere yazılı olarak müracaat etmesi gerekirken, adaylık başvuru süresi doldu.

Süleyman Göktaş Tek Aday

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) uzun yıllardır başkanlık yapan Süleyman Göktaş, yeni dönemde başkanlığa adayı olduğunu açıklayarak, genel sekreterliğe yazılı olarak müracaat ederek, genel kurula tek aday olarak girecek. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’de (KTFAD) ilk başkanlık görevini Özer Esenyel yarapken, Ali Çetin Amcaoğlu, Mahmut Özçınar’dan sonra görevi devralan Süleyman Göktaş en uzun süreli başkanlık görevinde bulunan isim olarak dikkat çekiyor.