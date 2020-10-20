  • BIST 1.210
  • Altın 484,402
  • Dolar 7,8685
  • Euro 9,3045
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

KTGB Genel Kurulu 7 Kasım’da yapılıyor

» »
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı ‘miting ve kitle toplantılarının iptali’ kararı üzerine ertelenen KTGB Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi yapılacak
KTGB Genel Kurulu 7 Kasım’da yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Biriği’nin (KTGB) 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca ertelenen Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi saat 10.30’da yapılacak.

 

KTGB yönetim ve denetim organlarının yanı sıra BRT ve TAK temsilcileri için de seçimlerin yapılacağı Genel Kurul, KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta yer alacak. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali raporun okunarak bilgiye ve onaya  sunulacak.

 

Pandemi nedeniyle hava koşullarının uygun olması durumunda genel kurul açık havada gerçekleştirilecek. Ancak hava koşullarının uygun olmaması halinde toplantı Paradise Park’ın geniş salonuna alınacak. Genel Kurul’da Covid-19 hastalığına karşı her türlü önlem de alınacak.

 

KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor. Son Genel

Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.

 

Birlik yönetimine ve Brt ile Tak temsilciliklerine aday  olacakların genel kurul ilanından, genel kurulun yapılacağı tarihin 24 saat öncesine kadar yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

 

Disiplin ve Onur Kurulu üyeliklerine ise genel kurul günü başvurulabilinir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşyerinde eşini boğazlayıp parmağını kırdı20 Ekim 2020 Salı 17:12
  • Kendisini aldattığını düşündüğü eşine:“Bıçağı aldım geldim. Hepsini öldürecem”20 Ekim 2020 Salı 17:10
  • Askeri bölgeyi ihlal edip Güney'den 300 gram uyuşturucu getirmişti20 Ekim 2020 Salı 17:07
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Güneye geçişlerle ilgili açıklama20 Ekim 2020 Salı 16:58
  • Avrupa Birliğinden Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama20 Ekim 2020 Salı 16:53
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nde pozitif vaka!20 Ekim 2020 Salı 16:46
  • Milli Eğitim Bakanlığı sitelerine erişim sağlanamayacak20 Ekim 2020 Salı 16:43
  • UBP kurultay tarihini yarın belirleyecek20 Ekim 2020 Salı 16:40
  • UBP'den 'kurultay' açıklaması...20 Ekim 2020 Salı 16:25
  • Yunanistan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını istedi20 Ekim 2020 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti