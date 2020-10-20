KTGB Genel Kurulu 7 Kasım’da yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Biriği’nin (KTGB) 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca ertelenen Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi saat 10.30’da yapılacak.

KTGB yönetim ve denetim organlarının yanı sıra BRT ve TAK temsilcileri için de seçimlerin yapılacağı Genel Kurul, KTGB tesisleri içerisinde yer alan Paradise Park’ta yer alacak. Genel Kurul’da faaliyet raporu ile mali raporun okunarak bilgiye ve onaya sunulacak.

Pandemi nedeniyle hava koşullarının uygun olması durumunda genel kurul açık havada gerçekleştirilecek. Ancak hava koşullarının uygun olmaması halinde toplantı Paradise Park’ın geniş salonuna alınacak. Genel Kurul’da Covid-19 hastalığına karşı her türlü önlem de alınacak.

KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor. Son Genel

Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Birlik yönetimine ve Brt ile Tak temsilciliklerine aday olacakların genel kurul ilanından, genel kurulun yapılacağı tarihin 24 saat öncesine kadar yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Disiplin ve Onur Kurulu üyeliklerine ise genel kurul günü başvurulabilinir.