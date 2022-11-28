KTOEÖS: Uyarmıştık!

İşte açıklama!

Geçtiğimiz yaz dönemi boyunca, sendikamız fiziki yapısı kötü birçok okulun; öğretmen, öğrenci ve okul çalışanlarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini görsellerle ortaya koymuş, okulların altyapı sorunlarına önemle dikkat çekmeye çalışmıştı. Buna karşın, Eğitim Bakanlığı ise “okulların arka veya kullanılmayan kısımlarını yayınlıyorsunuz” şeklinde kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmıştı.

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesine ait yapısal sorunları İKİ kez kamuoyuyla paylaşmamız ve gerekli uyarıları yapmamıza rağmen, bugün okulda çocukların altında oturduğu koridorun tavanının çökmesi, durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Öğrencilerin bulunduğu bir ortamda tavanın çökmesi çok kötü bir durumdur ve herhangi ciddi bir yaralanmanın olmaması büyük bir şanstır.

Okulların, Eğitim Bakanlığı tarafından ivedi bir şekilde bakımdan geçirilmesi ve böylesi tehlikeli olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekliliğini belirtir, olası benzer bir durumda oluşabilecek vahim sonuçlardan dolayı kamuoyunun sizleri affetmeyeceğini vurgularız.