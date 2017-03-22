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KTÖS: “Devleti maddi zarar uğratıyor”

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KTÖS: “Devleti maddi zarar uğratıyor”
KTÖS, “uyuşturucu zanlısı anaokul öğretmenine görev yerine gitmediği süre boyunca maaş ödeyerek devleti maddi zarara uğrattığını” öne sürdüğü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya ilişkin Sayıştay’a mektup gönderdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova yaptığımız tüm uyarılara rağmen yasaları çiğnemeye ve devleti zarara uğratmaya devam etmektedir. Özellikle uyuşturucu zanlısı olan öğretmene dönük olarak ortaya koyduğu icraat tam bir skandaldır” iddiasında bulunuldu.

Hiç kimsenin yasaların üzerinde olmadığını ve yasalara saygılı olmak zorunda olduğunu belirten Elcil, Sayıştay’dan olaya müdahil olmasını talep etti.

Mektupta, uyuşturucu tasarrufu, kullanımı ve alışverişi ile ilgili olarak polis tarafından tutuklanarak, mahkeme huzuruna çıkarılıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ana okul öğretmeninin görevden uzaklaştırmadığı gibi, Bakanlar Kurulu kararı ile bir üniversitede yüksek lisans yapması için 16 Şubat16-Haziran 2017 tarihleri arasında ödeneksiz izin verildiği iddiası yer aldı.

Mektupta, Sayıştay’dan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova hakkında hiçbir gerekçe ortaya konmadan 21 Aralık 2016 ve 23 Şubat 2017 tarihleri arasında görev yerine gitmeyen söz konusu öğretmene, maaş ödeyerek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle soruşturma yapması talep edildi.

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