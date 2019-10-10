KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Barış savaşla olmaz”

Elcil, “Savaşı ve acıları yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak barışın savaşla olamayacağını vurgularız” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “tüm insanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı, ölümlerin, acıların, göçlerin yaşanmasının temel nedeni olan savaşların hiçbir meşru gerekçesi olmadığı gibi, savaşı savunanların insanlık değerlerinden nasibini almamış caniler” olduğunu ifade etti.



Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkımların sonunda çok zor koşullarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Atatürk’ün ortaya koyduğu “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin aksine, “savaşı meşru gösterme çabası içinde” Suriye’nin topraklarına askeri harekât düzenlediğini dile getiren Elcil, Türkiye’deki AKP yetkililerine eleştirilerde bulundu.