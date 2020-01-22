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KTÖS, hükümetten toplumun alım gücünü artıracak önlemler talep etti

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KTÖS, KKTC’de yaratılan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşüm politikalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini savundu.
KTÖS, hükümetten toplumun alım gücünü artıracak önlemler talep etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KKTC’de yaratılan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşüm politikalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal gerilemenin yanında fakirleşmeye devam ettiğini savundu.

KTÖS adına yazılı bir açıklama yapan Mali Sekreter Mustafa Baybora, yaklaşık 8 aydan beridir UBP-HP Hükümetinin var olan ülke kaynaklarını toplum menfaatine kullanmak yerine, kendi çıkar ve rant çevrelerinin menfaatine kullandıklarını öne sürdü.

Ülkedeki vergi ve gelir adaletsizliğinin her geçen gün artarken, hayatını asgari ücretle idame etmek zorunda kalan dar gelirlilerin yapılan zamlar karşısında dayanacak gücü kalmadığını kaydeden Baybora, toplumun alım gücünü artıracak ve koruyacak tedbirlerin var olduğunu belirtti.

2018 Ağustos ayında düzenlenen ekonomik çalıştay sonrası ortaya çıkan 90 maddenin uygulanması halinde asgari ücretin memurun başlangıç maaşına tekabül edeceğini kaydeden Baybora, ülkedeki sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarına yatırım yapılabilecek noktaya gelineceğini de savundu.

“Siyasi irade hayat bulduğu takdirde, ülkemiz daha yaşanabilir bir noktaya gelebilecektir.” diyen Baybora, Başbakan Tatar ve Yardımcısı Özersay’a “saray rüyasından uyanıp ülke gerçekleriyle yüzleşmeleri” çağrısını yaparak, “aksi takdirde bir süre sonra siyasetin tozlu sayfaları arasında yerlerini alacakları” görüşünü belirtti.

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