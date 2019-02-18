KTÖS: Tatar Ankara'ya yağ çektiğini sanıyor!

"Sayın Tatar’ın susmasını değil kamuoyu önünde bizlerle birlikte bu konuları tartışmasını talep ediyoruz..."

TC Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalara cevap vermemizi kendine siyasi malzeme yapan UBP Başkanı Sn. Ersin Tatar, kendisini kamuoyu önünde açık tartışmaya davet etmemizi ve sorduğumuz sorulara doğru yanıtlar vermeyi kabul etmemiş olacak ki “suçluluk psikolojisi” ile bizi, dava etmekle tehdit etmiştir.

Yaptığı açıklamalarda hakareti alışkanlık haline getiren Sn. Tatar, muhalefet etmenin hakaret etmek olmadığını dahi anlamamış görünmektedir. Açıklamasında “çok eski olayları istismar ettiğimizi” söyleyen Sn. Tatar’a, geçmişte yaşananların hiçbir zaman silinemeyeceğini hatırlatır, Ersin Tatar’ın babası Sn. Rüstem Tatar’ın Ercan Havaalanı’nda valiz dolusu dövizi yurtdışına kaçırırken yakalandığının hala daha unutulmadığı örneğini veririz. Bununla birlikte, UBP’nin geçmişe saplanan ve tarihte yaşananları istismar ederek oy topladığını hatırlatırız.

Sendika olarak, siyasetçilerin hesap verilebilen, şeffaf icraatlar ortaya koymalarının geçmişteki icraatları ile örtüştüğüne inanmaktayız. Sorduğumuz sorular ve siyaseten yaptığımız açıklamaların belgeleriyle arkasında olduğumuzu vurgularken Sn. Ersin Tatar’ın kamuoyu önünde yapacağı açıklamaları merakla beklemekteyiz.

Bizlere hakaret ederek, Ankara Hükümeti’ne yağ çektiğini sanan Sn. Ersin Tatar’ın tek amacı hükümete gelmektir. 22 Ocak 2018’de Afrika Gazetesi’ne TC Elçiliği’nin organizasyonunda düzenlenen linç eyleminde saldırganlarla boy boy resim çektirerek şiddete destek veren Sn. Ersin Tatar’ın hakaretleri ve dava tehditleri aslında siyaseten söyleyecek sözü olmamasından kaynaklanmaktadır.

Hakaret ve saldırganlık, siyasi tezlerin savunulmadığı durumlarda ortaya çıkan davranışlardır. Sn. Tatar’ın bu tutumu sürdürerek açıklamalarına devam etmesi gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle biz Sn. Tatar’ın susmasını değil kamuoyu önünde bizlerle birlikte bu konuları tartışmasını talep ediyoruz. Şiddet, hakaret ve mahkeme tehditleri gerçekleri gizlemeye yönelik eylemlerdir. Biz mahkemede de, kamuoyu önünde de konuşmaya, Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını göstermeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Şener Elcil,

KTÖS Genel Sekreteri