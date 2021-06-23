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KTSO: Aşılama Süreci Hızlı Bir Şekilde Tamamlanmalıdır

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), aşılama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.
KTSO: Aşılama Süreci Hızlı Bir Şekilde Tamamlanmalıdır

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), aşılama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “COVİD-19 ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden bu hafta içerisinde 100 bin Sinovac aşısının ülkemize gelecek olmasından büyük memnuniyet duymaktayız” denildi. 

Bu aşılarla birlikte, KKTC nüfusunun aşılanması sürecinde önemli bir mesafe kat edileceği ve 20 yaş üstü bireylerin önemli bir bölümünün aşılanmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada,   
KTSO olarak, tüm halkın en kısa sürede aşı olma konusunda teşvik ederken, aşılanmanın daha hızlı yapılabilmesi ve aşılama konusunda yığılmaların engellenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı’nın aşı merkezleri sayısının artırılması kararını destekledikleri kaydedildi.

Giriş kapılarında geçişlerin daha da kolaylaştırılması, turizm sektöründe açılımların genişletilmesi ve yükseköğrenim sektöründe yüz yüze eğitimin etkin bir şekilde uygulanması için KKTC’de 20 yaş üzerindeki tüm bireylerin aşılanmasının sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, ancak bu şekilde ekonominin  yeniden canlandırılabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pandeminin en başından beri yanımızda olan anavatan Türkiye’mizin bugüne kadar sağlık altyapımızın geliştirilmesi için verdiği destekler ve sağladığı aşılar neticesinde salgının sağlık boyutundaki etkilerinin minimize edilmesi ve can kaybının azaltılması mümkün olabilmiştir. Bizlere düşen, sağlık alanında elde edilen başarının ekonomik hayata da yansıyabilmesi için aşılama programına taviz vermeden devam ederek, toplumumuzun ivedilikle aşılanmasını sağlamaktır.”

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