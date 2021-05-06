KTSO:Güvercinlik’te 150 hektarlık yeni sanayi bölgesi için girişim yaptık

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, geleceğe yönelik sanayi yatırım ihtiyacının karşılanması için büyük bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Güvercinlik bölgesinde belirlenen yaklaşık 150 hektarlık alanın sanayi sektörüne kazandırılmasını sağlayacak girişimleri yaptıklarını açıkladı.

Candan Avunduk, yaptığı yazılı açıklamada, konunun KKTC –TC Yatırım Danışma Kurulu’nda ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan toplantılarda da gündeme getirildiğini ayrıca iki ülke arasında imzalanan protokolde de Güvercinlik büyük organize sanayi bölgesine altyapı için kaynak yaratılmasının sağlandığını belirtti.

Avunduk, bu projeyi Kıbrıs Türk sanayisinin geleceği olarak gördüklerini vurgulayarak, proje çerçevesinde ayrılacak alanın tamamen sanayi faaliyetleri için kullanılmasının önemine işaret etti.