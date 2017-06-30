KTSYD’nin “Yılın Başarı Ödülleri” dün akşam verildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) organizasyonuyla belirlenen “Yılın Başarı Ödülleri” dün akşam verildi.

Başbakanlıktan’tan verilen bilgiye göre, Derneğin genel merkezinde yer alan ödül törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün de katıldı.

Gecede ilk ödül Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen spor yazarı Yücel Hatay’a takdim edildi. Hatay’a ödülünü Başbakan Hüseyin Özgürgün takdim etti.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülüne layık görülen Ülviye Beşe, ödülünü Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden aldı.

Diğer ödüller ve sahipleri şöyle:

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü: İbrahim Yavuz. Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü: Turgut Karamanoğlu.

Zeka Özteknik Ödülleri: Çamlık Spor Kadın Voleybol Takımı, Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Serhan Önet, Murat Şenyiğit.

Omaç Başat’ın isminin verildiği Spor Basın Teşvik Ödülü: Süleyman Rebge.