Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, rastgele testler konusunda endişeli olduğunu söyledi
DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ
Katıldığı TV programında konuşan Özlem Gürkut rastgele testlerin ne denli yeterli olacağına ilişkin endişelerini dile getirerek bakanlığın bu konuda ayrıntılı açıklama yapması gerektiğini ifade etti.
Özlem Gürkut, “Öğrendiğim kadarıyla tedavide çalışan arkadaşlar da bu bilgiden yoksun. Üst komite sanırız biliyor.” dedi.
KTTB Başkanı Özlem Gürkut "aramızda pozitif vakalar dolaşıyor" dedi.
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