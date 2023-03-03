  • BIST 5.221,89
  • Altın 1122.701
  • Dolar 18.9014
  • Euro 20.06
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

KTTB: Kulaklarınızı Dinleyin, İşitmenizi Koruyun!

» »
KTTB: Kulaklarınızı Dinleyin, İşitmenizi Koruyun!
KTTB: Kulaklarınızı Dinleyin, İşitmenizi Koruyun!

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü, tüm dünyada her yıl kutlanan önemli bir gündür.

İşitme kaybı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunudur. İşitme kaybı bireylerin iletişim becerilerini, okul ve iş performanslarını, genel sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerin olumsuz etkileyebilir. Depresyon, anksiyete ve izolasyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir. İşitme kaybının en yaygın nedenleri arasında yaşlanma, gürültü kirliliği, enfeksiyonlar, genetik faktörler, kazalar ve bazı ilaçların yan etkileri yer almaktadır. İşitme kaybını önlemek için koruyucu önlemler almak çok önemlidir. Bunlar arasında kulak koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamlardan kaçınmak, kulak enfeksiyonlarını tedavi ettirmek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli işitme testleri yaptırmak yer almaktadır. İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi, uzun vadeli olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacağından çok önemlidir. İşitme testleri, işitme kaybının türünü ve şiddetini belirlemeye yardımcı olur.

Tedavi seçenekleri, işitme cihazları, implantlar, ilaçlar ve cerrahi müdahalelerden oluşmaktadır.

 

"Kulaklarınız ve işitmeniz ihmale gelmez, 50'li yaşlardan sonra birkaç yılda bir yapılacak olan periyodik işitme testi taramaları ile takip edilmeli"

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremzede kadınları tehdit eden sağlık sorunları02 Mart 2023 Perşembe 12:49
  • Depresyon hastalarına çevrimiçi terapi uygulamaları reçete edilecek01 Mart 2023 Çarşamba 19:47
  • Deprem sonrası stres bozukluğuna dikkat01 Mart 2023 Çarşamba 12:58
  • FBI: Covid-19 Çin’deki bir laboratuvardan çıkmış olabilir01 Mart 2023 Çarşamba 11:59
  • Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Covid-19 ilacının klinik denemeleri başladı28 Şubat 2023 Salı 22:18
  • Bugün 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü…28 Şubat 2023 Salı 15:27
  • Yapay tatlandırıcı eritritol için kalp damar hastalığı ve felç uyarısı28 Şubat 2023 Salı 12:22
  • Depremzedeler yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalmasın!28 Şubat 2023 Salı 11:27
  • 19 yaşındaki erkeğe Alzheimer teşhisi kondu: Dünyanın en genç vakası27 Şubat 2023 Pazartesi 23:41
  • Bu hastalığın altı binden fazla çeşidi var! En çok çocukları etkiliyor27 Şubat 2023 Pazartesi 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti