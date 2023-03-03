KTTB: Kulaklarınızı Dinleyin, İşitmenizi Koruyun!

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü, tüm dünyada her yıl kutlanan önemli bir gündür.

İşitme kaybı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunudur. İşitme kaybı bireylerin iletişim becerilerini, okul ve iş performanslarını, genel sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerin olumsuz etkileyebilir. Depresyon, anksiyete ve izolasyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir. İşitme kaybının en yaygın nedenleri arasında yaşlanma, gürültü kirliliği, enfeksiyonlar, genetik faktörler, kazalar ve bazı ilaçların yan etkileri yer almaktadır. İşitme kaybını önlemek için koruyucu önlemler almak çok önemlidir. Bunlar arasında kulak koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamlardan kaçınmak, kulak enfeksiyonlarını tedavi ettirmek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli işitme testleri yaptırmak yer almaktadır. İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi, uzun vadeli olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacağından çok önemlidir. İşitme testleri, işitme kaybının türünü ve şiddetini belirlemeye yardımcı olur.

Tedavi seçenekleri, işitme cihazları, implantlar, ilaçlar ve cerrahi müdahalelerden oluşmaktadır.

"Kulaklarınız ve işitmeniz ihmale gelmez, 50'li yaşlardan sonra birkaç yılda bir yapılacak olan periyodik işitme testi taramaları ile takip edilmeli"