KTTB: Toplumsal olarak bu acıyla başa çıkmanın yolu iş birliği içinde çalışmaktır

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada, depremzedeler için yürütülen yardım organizasyonunun devlet mekanizmasıyla koordine yürütülmesi için maksimum çabayı gösterirken maalesef gerekli koordinasyonu sağlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile

Açıklamada ayrıca yapılması gerekenlerle KTTB’nin attığı adımlar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüşleri aktarıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:

Deprem nedeniyle oluşan yıkım sonrası yaşananlar ülkemizde de psikolojik travma yaratmıştır. İnsanımız yaşanan kayıpların hepsinin hüznünü hissedip yardım etmek için her türlü yolu denerken, çocuklarının, yakınlarının veya tanıdıklarının kayıplar arasında olması yükünü de hissetmiştir. Her bireyimiz ve sivil toplum kuruluşumuz gibi KTTB de üzerine düşeni yapmak adına ilk günden bu yana girişimlerde bulunmaktadır. Bu yardım organizasyonunun devlet mekanizmasıyla koordine yürütülmesi için maksimum çabayı gösterirken maalesef gerekli koordinasyonu sağlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapılması gerekenler ile ilgili attığımız adımlar ve oluşturduğumuz ekiplerle alakalı bilgi paylaşmak isteriz.

Şimdiye kadar yapılanlar;

1-Deprem bölgesine ulaştırılması gereken medikal yardım için hekimler arasından gönüllü listesi oluşturup, bu gönüllülerin sağlık bakanlığı ile koordine olarak bölgeye gruplar halinde intikal etmesini sağladık.

2-Deprem bölgesinde oluşabilecek ihtiyaçları tespit edip dayanışma çağrısı ile yardımların koordinasyonuna dahil olduk. Bu amaçla toplanan yardımlar Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi iş birliğiyle gerekli yerlere ulaştırılmaktadır.

3-Yaşanılan travmanın psikolojik etkilerini gözlemlemek, travmaya maruz kalanların sağlıklı bir şekilde bu travma sürecinden geçmesini sağlamak ve topluma psikososyal destek sağlamak hedeflendi. Bu amaçla KTTB çatısı altında, Dr. Ayşe Zeki yürütücülüğünde, ülkemizde bulunan psikoloji ile ilgili üniversitelerin, sivil toplum

kuruluşlarının, psikolog ve psikiyatristlerin katılımıyla geniş bir ağ kuruldu. Bu ağ travmanın yarattığı psikolojik ortamın sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi için materyal ve metotlar geliştirirken, belirli grup toplantılarıyla çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

4-Ülkemize ulaşan depremzedelerin medikal tedavilerini ve sağlık kontrollerini yapmak üzere ekipler oluşturuldu. Bu medikal ekipler ulaşılan depremzedelerin ilk muayene ve kontrollerini yaptı ve yapmaya devam edecektir. Medikal destek ve ilk sağlık kontrollerinin öneminin farkında olmamız gerektiğini bir kez daha vurgularız.

5-Ülkemize ulaşan depremzedelerden birliğimize başvuranların sağlık ön muayeneleri yapılırken tespit edilen ilaç ihtiyaçlarını Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne ilettik. Gönüllü bağışçılar ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin çabalarıyla 1 saat içinde bütün ilaç ve tıbbi teçhizat ihtiyacının karşılandığı bildiririz. Gönüllü bağışçılar ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne koordine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Şimdiye kadar yapılanlardan sonra yapılması gerekenler ile ilgili KTTB görüşlerini iletmek isteriz;

1-Ülkemize ulaşan depremzedelerin sağlık kontrollerinin yapılması için ülkeye giriş noktalarında ilk muayene istasyonları oluşturulmalıdır. Gerektiğinde afet bölgesinde oluşabilecek salgın hastalıklara karşı önlemler alınmalı, eksik ilaç ve tıbbi yardım desteği hemen sağlanmalıdır.

2-Belirlenecek ihtiyaçlar sistematik bir şekilde yönetilmeli sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılmalıdır.

3-Ülkemizin sağlık, eğitim, barınma koşulları dikkate alınarak planlanma yapılmalı, kabul edilecek depremzedelerin ek mağduriyetler yaşamasının önüne geçilmelidir.

4-Yaşanılanlardan ders çıkarılarak kamu hastane ve okulları başta olmak üzere tüm binaların olası bir depreme hazırlıklı olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekli iyileştirilmeler yapılmalıdır. Bütün bu uygulamalar yetkili meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği iş birliği ile yürütülmelidir.

5-Psikososyal yardım için sivil toplum örgütleri ve ülkedeki bütün uzmanların desteğiyle KTTB çatısı altında kurulan ağın amacına tam ulaşması için bakanlıkların iş birliğine açık olması gerekmektedir.

6-Olası afetlere hazır olmak için toplumsal bilgi ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, kaynaklar oluşturulması sağlanmalıdır.

7-Kayıplarımız olmasına neden olan kişi, kurum vb. yerlerin adil bir şekilde yargılanmasına yardımcı olacak çalışmaların yapılması için Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile iş birliği yapılması gerektiğini vurgularız.

Toplumsal olarak en az kayıp ve acı ile bu sorunla başa çıkmamızın yolu hükümet edenler, sivil toplum ve meslek örgütlerinin iş birliği içinde çalışmasıdır. Kayıplarımızın derin üzüntüsü içindeyiz, acılarımız büyük, acımız birdir.

Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Şimdi yaraları birlikte sarma zamanıdır. Yaşananların tekrar etmemesi için sebep olanlardan hesap sorma zamanıdır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu