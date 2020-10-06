KTTB:Acil olarak ekipler ve sistem oluşturulmalı

Açıklama şu şekilde

Toplumsal önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte dünyada olduğu gibi KKTC’de Covid-19 hasta sayıları tekrar

artmıştır. KKTC’de günlük ortalama vaka sayılarımız 30-40 aralığında bulunduğunda hastanelerimizde ve

otel karantinalarında yer sıkıntıları yaşanmıştır. Artan hasta sayısı karşısında sağlık sisteminin ve otel

karantinaların yetersiz kaldığı aşikârdır. Diğer yandan toplumda temaslı veya yurtdışından gelişlerde

devletin oluşturduğu merkezi karantinalarda kalma konusunda giderek korkuya dönüşen bir endişe baş

göstermiştir. Bunun giderek test yaptırmaktan kaçınmaya, pozitif olarak saptanan vakaların temaslılarını

söylemekten sakınmaya kadar gitme olasılığı vardır.Ayrıca merkezi karantinalar için harcanan para ister

kişiler tarafından karşılansın ister devlet tarafından, büyük bir ekonomik yüktür. Durum böyle iken sağlık

bakanlığı acil olarak evde bakım hizmetleri ve denetimi için sağlık ekipleri ve sistemi oluşturmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evde bakım hizmetleri için hazırladığı kaynaklar mevcuttur

(https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-

presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts)Özellikle hastalığı hafif geçiren, genç ve ek hastalığı

olmayan hastaların ev ortamında, ağır zatürre, yaşlı veya ek hastalığı olan hastaların hastane ortamında

takip edilmesi önerilmektedir. Ev bakım hizmetlerinin uygulanabilmesi için evin fiziksel şartları ve evde

bakım hizmeti verebilecek uygun kişinin olması önemlidir. Bu olanaklara sahip olmayan kişiler için otel

karantinaları hizmete devam ederken, uygun koşullara sahip ve karantina altına alınarak izole edilmesi

gereken kişilerin evlerinde, oluşturulacak sistem dahilinde denetlenerek ve sağlık ekipleri tarafından

takip edilerek izole edilmesi, ateşli hastalıkların artmasını beklediğimiz kış ayları boyunca, salgının

toplum içinde yayılmasını kontrol altında tutmamıza katkıda bulunacaktır. Yerel Covid-19 vaka

sayılarımızı kontrol altında tutmaya devam etmek ve toplum içindeki bulaşı azaltabilmek amacı ile

toplumsal önlemler kadar bireysel önlem (el yıkama, maske ve fiziksel mesafe) kurallarına uyulması ve

yüksek riskli aktivelerden (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) de mümkün

olduğunca kaçınılması önemlidir. Bu amaçla devletin kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu yaşam

alanlarında sürekli ve etkili denetimler yapması, tedbirlere uyulması amacı ile eğitim ve uyarıları ihmal

etmeden gündemde tutması çok önemlidir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu