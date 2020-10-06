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KTTB:Acil olarak ekipler ve sistem oluşturulmalı

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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği açıklama yayınladı
KTTB:Acil olarak ekipler ve sistem oluşturulmalı

Açıklama şu şekilde

Toplumsal önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte dünyada olduğu gibi KKTC’de Covid-19 hasta sayıları tekrar
artmıştır. KKTC’de günlük ortalama vaka sayılarımız 30-40 aralığında bulunduğunda hastanelerimizde ve
otel karantinalarında yer sıkıntıları yaşanmıştır. Artan hasta sayısı karşısında sağlık sisteminin ve otel
karantinaların yetersiz kaldığı aşikârdır. Diğer yandan toplumda temaslı veya yurtdışından gelişlerde
devletin oluşturduğu merkezi karantinalarda kalma konusunda giderek korkuya dönüşen bir endişe baş
göstermiştir. Bunun giderek test yaptırmaktan kaçınmaya, pozitif olarak saptanan vakaların temaslılarını
söylemekten sakınmaya kadar gitme olasılığı vardır.Ayrıca merkezi karantinalar için harcanan para ister
kişiler tarafından karşılansın ister devlet tarafından, büyük bir ekonomik yüktür. Durum böyle iken sağlık
bakanlığı acil olarak evde bakım hizmetleri ve denetimi için sağlık ekipleri ve sistemi oluşturmalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evde bakım hizmetleri için hazırladığı kaynaklar mevcuttur
(https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-
presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts)Özellikle hastalığı hafif geçiren, genç ve ek hastalığı
olmayan hastaların ev ortamında, ağır zatürre, yaşlı veya ek hastalığı olan hastaların hastane ortamında
takip edilmesi önerilmektedir. Ev bakım hizmetlerinin uygulanabilmesi için evin fiziksel şartları ve evde
bakım hizmeti verebilecek uygun kişinin olması önemlidir. Bu olanaklara sahip olmayan kişiler için otel
karantinaları hizmete devam ederken, uygun koşullara sahip ve karantina altına alınarak izole edilmesi
gereken kişilerin evlerinde, oluşturulacak sistem dahilinde denetlenerek ve sağlık ekipleri tarafından
takip edilerek izole edilmesi, ateşli hastalıkların artmasını beklediğimiz kış ayları boyunca, salgının
toplum içinde yayılmasını kontrol altında tutmamıza katkıda bulunacaktır. Yerel Covid-19 vaka
sayılarımızı kontrol altında tutmaya devam etmek ve toplum içindeki bulaşı azaltabilmek amacı ile
toplumsal önlemler kadar bireysel önlem (el yıkama, maske ve fiziksel mesafe) kurallarına uyulması ve
yüksek riskli aktivelerden (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) de mümkün
olduğunca kaçınılması önemlidir. Bu amaçla devletin kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu yaşam
alanlarında sürekli ve etkili denetimler yapması, tedbirlere uyulması amacı ile eğitim ve uyarıları ihmal
etmeden gündemde tutması çok önemlidir.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu 

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