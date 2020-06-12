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KTTO rekabet raporu açıklanıyor

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KTTO rekabet raporu açıklanıyor
KTTO rekabet raporu açıklanıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, hükümetin kapsayıcı ekonomik önlemler alması gerektiğini, pandemi sürecinde ekonominin ancak bu şekilde ayağa kaldırılabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 12. Rekabet Edebilirlik Raporu açıklandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz yaptı.

Deniz, KOVID-19 pandemi süreci nedeniyle raporun yayımlanmasının geciktiğini ancak yayına engel olamadığını belirtti.

Devlet, kamu kurumları ve hane halkının daha güçlü olmasının, pandemi sürecinden daha az etkilenmeyi sağlayacağını ancak rekabetçi bir ekonomiye sahip olunamadığından ve öneriler ile raporlara önem verilmediğinden salgınla mücadelenin rahat olamadığını kaydetti.

Rekabet gücünü yükseltmeye daha fazla önem verilmesi gerektiğine işaret eden Deniz, sorunların kronikleşerek ekonominin bütününü etkilediğini söyledi.

“REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK İÇİN YAPISAL REFORMLARA İHTİYAÇ VAR”

Rekabet gücünü yükseltmek için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Deniz,”Bunun da reçetesi bellidir. Cesaret içinde adımlar atılmalıdır” dedi.

Devletin işletmeler üzerindeki yükü azaltıp altyapı yetersizliklerini gidermesi gerektiğini kaydeden Deniz, “Pandemi sürecinde bugünkü koşullarda ekonominin yeniden ayağa kaldırılması gereklidir” diye konuştu.

Deniz, hükümete düşen görevin nakit akşını sağlayacak önlemler alma, istihdamı sağlama ve yapısal reformları gerçekleştirme olduğunu söyledi.

Hükümetin alacağı önlemlerin kapsayıcı olması gerektiğini kaydeden Deniz, odanın bu yöndeki önerileri paylaştı.

Önceliğin hane halklarının, istihdam ve çalışanın korunması olduğunu söyleyen Deniz, bin 500 TL ücret desteğinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

“FAİZ DESTEKLİ KREDİ PAKETLERİ HAZIRLANMALI…EKONOMİK ÇARKLARIN HIZLANMASI DEVLETE GELİR OLUŞTURACAK”

Salgının ekonomik tahribatını asgariye indirmek için faiz destekli kredi paketleri hazırlanması gerektiğini söyleyen Deniz, kredilere devletin kefil olması gerektiğini, ekonomik çarkların hızlanmasının devlete gelir oluşturacağını belirtti.

Devlete karşı olan yükümlülüklerin bir daha ertelenmesi talebinde bulunan Deniz, ekonominin toparlanmasına bu şekilde destek olunabileceğini ifade etti.

Kapsayıcılığın esas olması gerektiğine işaret eden Deniz, bunun Anayasanın bir gereği olduğunu, ayrıca eylemlerin ve tartışmaların da bu şekilde engellenebileceğini söyledi.

KKTC mali yapısının bugünden itibaren her kurulunu daha etkin ve verimli bir şekilde kullanma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Deniz, verimsiz kaynak kullanımından kaçınılması gerektiğini, devlet teşviklerinin en yüksek katma değeri yaratacak olanlara sunulması gerektiğini belirtti.

Hedefin tüketici refahını artırmak olduğunu dile getiren Deniz, üretimi artıracak kaliteyi yükseltecek teşviklere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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