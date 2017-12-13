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Küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faizli kredi

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Küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faizli kredi
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faiz ile vermeye başladığı “Yemlik Kredisi”nin başvuruları devam ediyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Koopbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde, küçükbaş hayvancılar destekleniyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamada başvuruları başlayan kredilerin vadesinin 30 Nisan 2018’de dolacağı kaydedildi. Üreticilerin alacağı kredilerin 30 Nisan tarihine kadar oluşacak tüm faizi ise devlet tarafından karşılanacak. Üreticiler kullanacakları kredi için herhangi bir komisyon ise ödemeyecekler.

AMAÇ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE DESTEK

Koopbank’tan yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin kış döneminde yaşadığı yem sıkıntısının önüne geçmek ve hayvancıyı desteklemek amacı ile kredinin verileceği kaydedildi. “0” faizli yemlik kredisi, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın desteği ile veriliyor.

SON BAŞVURU 31 ARALIK 2017

Binboğa Yem Sanayi’nin yanı sıra Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından da gerçekleştirilecek satışlar ile 31 Aralık tarihine kadar, talep eden küçükbaş hayvan üreticileri, yalnızca TÜK’ten yemlik arpa veya Binboğa Yem Sanayi’nden besi yemi, süt yemi veya besi peleti için Koopbank’ın bu kredisinden yararlanabilecekler. 

ÜRETCİLER KREDİDEN NASIL YARARLANACAK?

Yapılan açıklamada, krediden yalnızca KKTC Veteriner Dairesi’nde küçükbaş hayvan kaydı bulunan üreticilerin faydalanabilecekleri kaydedilirken, hayvanları kayıt altında olmayan üreticiler “0” faizli yemlik kredisinden yararlanamayacak. Krediden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticilerinin direk olarak Koopbank şubelerine veya köy kooperatiflerine başvuruda bulunması gerekiyor. Hayvan üreticilerinin almış olduğu kredili yemliklerin vadesi ise 30 Nisan 2018 tarihinde son bulacak.

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