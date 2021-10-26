  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,4350
  • Euro 10,9450
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Kulis: Saner Sucuoğlu’nun disipline verilmesini isteyip adaylıktan çekilecek

» »
Başbakan Saner’in Sucuoğlu hakkında ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilmesini de isteyeceği bildiriliyor.
Kulis: Saner Sucuoğlu’nun disipline verilmesini isteyip adaylıktan çekilecek

Başbakan Saner’in Sucuoğlu hakkında ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilmesini de isteyeceği bildiriliyor.

Hatırlanacağı üzere video skandalıyla ilgili dün Mağusa Mahkemesinde yapılan duruşmada ortaya atılan iddiaları önce reddeden Sucuoğlu, ardından zanlılarla görüştüğünü açıklamıştı.

Öte yandan Başbakan Saner ile dün bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da görüşme sonrası “Başbakan göreve devam etmek istemiyor” demişti.

UBP Cadı Kazanı gibi. Faiz Sucuoğlu bir aday 20 kez o kadını aradı!

Ne olmuştu?

http://www.detaykibris.com/kulis-haber-saner-adayliktan-video-skandalinda-sucuoglunu-isaret-ederek-cekilecek-271047h.htm

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomik Örgütler Platformu: Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı, derhal yürürlüğe girmelidir26 Ekim 2021 Salı 10:18
  • Alayköy'de elektrik kesintisi!26 Ekim 2021 Salı 10:16
  • Amcaoğlu: Avrupa Komisyonu hellim konusunda ülkemizde henüz bir çalışma başlatmadı26 Ekim 2021 Salı 10:03
  • Taçoy: “Kurultay ertelenmeden sağlıklı bir şekilde tamamlanmalı”26 Ekim 2021 Salı 10:00
  • DP'ye Mağusa'da yeni katılımlar oldu ve anket şirketleri sahada!26 Ekim 2021 Salı 09:41
  • Kulis Haber: Saner adaylıktan VİDEO SKANDALINDA Sucuoğlu'nu işaret ederek çekilecek26 Ekim 2021 Salı 09:22
  • ASAM Başkanı: Kıbrıs, Türkiye’nin uzay araçları fırlatma üssü olması için paha biçilmez kıymettedir26 Ekim 2021 Salı 09:03
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?26 Ekim 2021 Salı 08:59
  • Mağusa’da bazı bölgelere bugün elektrik enerjisi verilemeyecek26 Ekim 2021 Salı 08:55
  • Emekliler bugün, kamu çalışanları Perşembe günü ödenecek26 Ekim 2021 Salı 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti