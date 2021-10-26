Kulis: Saner Sucuoğlu’nun disipline verilmesini isteyip adaylıktan çekilecek

Başbakan Saner’in Sucuoğlu hakkında ihraç istemiyle disiplin kuruluna verilmesini de isteyeceği bildiriliyor.
Hatırlanacağı üzere video skandalıyla ilgili dün Mağusa Mahkemesinde yapılan duruşmada ortaya atılan iddiaları önce reddeden Sucuoğlu, ardından zanlılarla görüştüğünü açıklamıştı.
Öte yandan Başbakan Saner ile dün bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da görüşme sonrası “Başbakan göreve devam etmek istemiyor” demişti.
UBP Cadı Kazanı gibi. Faiz Sucuoğlu bir aday 20 kez o kadını aradı!
Ne olmuştu?
http://www.detaykibris.com/kulis-haber-saner-adayliktan-video-skandalinda-sucuoglunu-isaret-ederek-cekilecek-271047h.htm
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