  • BIST 8464.93
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKANobel Barış Ödülü İranlı kadın hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi

Kuzey Amerika'daki en eski insan ayak izleri en az 21 bin 500 yıllık

»
Yeni araştırmalar, şu anda New Mexico çölü olan bölgeye dağılmış ayak izlerinin, en erken 21 bin 500 yıl önce basılmış olduğunu doğruladı.
Kuzey Amerika'daki en eski insan ayak izleri en az 21 bin 500 yıllık

White Sands, New Mexico'daki bu antik izlerin yaşı, 2021'de şüpheyle ortaya çıktı .

Şimdi, 2021'deki bilim insanlarının bazılarının da yer aldığı yeni bir ekip, daha titiz bir tarihleme gerçekleştirerek tartışmalı sonucu doğruladı.

Ayak izlerinin en az 21 bin 500 yıllık olduğu açıklandı.

21 bin ila 23 bin yıl öncesine tarihlenen ayak izlerini tespit eden orijinal tarihleme , fosilleşmiş baskılarda gömülü olarak bulunan Ruppia cirrhosa (spiral hendek otu) adı verilen bir su bitkisinin tohumlarının radyokarbon tarihlemesine dayanıyordu.

Araştırmayı yöneten ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) Jeolog Kathleen Springer , "Orijinal yaşlarımıza ve güçlü jeolojik, hidrolojik ve stratigrafik kanıtlara güveniyorduk, ancak bağımsız kronolojik kontrolün kritik öneme sahip olduğunu biliyorduk" dedi.

"Güçlü jeolojik, hidrolojik ve stratigrafik kanıtlarla birleşen yeni çağlarımız, son Buzul Maksimum döneminde Kuzey Amerika'da insanların var olduğu sonucunu açıkça destekliyor"

Araştırma Science dergisinde yayınlandı .

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çinli bilim insanı: Hindistan, Ay'ın güneyinin yakınına bile inemedi05 Ekim 2023 Perşembe 12:06
  • James Webb Teleskobu Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim keşfetti05 Ekim 2023 Perşembe 11:28
  • Bilim insanları Ay'ın içinde ne olduğunu doğruladı05 Ekim 2023 Perşembe 09:59
  • Kardeşler Apple'ı dolandırdı: 10 bin sahte ürün, orijinaliyle değişti05 Ekim 2023 Perşembe 09:08
  • ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası04 Ekim 2023 Çarşamba 20:52
  • Freedom House: Türkiye internette özgürlük konusunda bu yıl da geriledi04 Ekim 2023 Çarşamba 19:00
  • "Cep"te dayanıklılık BTK laboratuvarlarında ölçülüyor04 Ekim 2023 Çarşamba 16:15
  • James Webb Teleskobu Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim keşfetti03 Ekim 2023 Salı 16:55
  • NASA astronotu İTÜ'de uzay deneyimini paylaşacak03 Ekim 2023 Salı 16:43
  • Apple yetkilisi, iPhone’ların aşırı ısınmasında bazı uygulamaları suçladı02 Ekim 2023 Pazartesi 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti