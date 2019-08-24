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Kuzey beyaz gergedanlarını kurtarma operasyonu: Hayattaki iki dişiden alınan yumurtalar ölen erkeğin spermiyle döllenecek

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Bir grup veteriner, Kenya’da, hayatta kalan son iki dişi kuzey beyaz gergedanından 10 yumurta alıp saklamayı başardı.
Kuzey beyaz gergedanlarını kurtarma operasyonu: Hayattaki iki dişiden alınan yumurtalar ölen erkeğin spermiyle döllenecek

Bir grup veteriner, Kenya’da, hayatta kalan son iki dişi kuzey beyaz gergedanından 10 yumurta alıp saklamayı başardı. Amaç, yumurtaların 2018’de ölen ve türünün son erkek örneği olan kuzey beyaz gergedanının spermiyle döllenip yeni yavruların dünyaya gelmesi. Güney beyaz gergedanlar ise taşıyıcı anne olacak.

Projenin, ülkedeki, Ol Pejeta Barınağı, Almanya’daki Leibniz Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşamı Araştırma Merkezi ile Çekya ve Kenya doğal yaşamı koruma merkezlerinin ortak çalışması olduğu belirtildi.

Kenya Doğal Yaşamı Koruma Merkezi’nin müdürü John Waweru, “Bu ortaklık sayesinde nesilleri tükenmek üzere olan türü yaşatabilmeye yaklaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

Yaşayan son erkek beyaz gergedanın Mart 2018’de, Sudan’da öldüğünü anımsatan Waweru, “Avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle kuzey beyaz gergedanların sayısı ikiye indi. İki dişi Ol Pejeta Barınağı’nda yaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘Anne-kız’ olan iki dişi kuzey beyaz gergedanı Najin ve Fatu, 24 saat silahlı korumalar tarafından korunduğuna dikkat çeken Waweru, türün yok olmaması için geliştirdikleri projeyi şöyle anlattı:“İkili genetik nedenlerden dolayı üreyemiyor. Doğum yapamadıkları onlardan alınan yumurtaların döllenmesi sonucu elde edilen embriyoları güney beyaz gergedanlarına nakledilecek. Başka deyişle güney beyaz gergedanları taşıyıcı annelik yapacak. Embriyoların nakledilmesi sonucunda taşıyıcı annelerin hamile kalıp, yeni yavrular dünyaya getireceklerini umuyoruz.”

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