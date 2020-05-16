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Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 16 Mayıs 2020

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Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 16 Mayıs 2020
Kuzey Kıbrıs'taki nöbetçi eczanelerin listesi 16 Mayıs 2020

LEFKOŞA:

BİRGÜN ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

 03922252412

 05488736224

 ***

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

 50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü

 03922274596

 05338612495

 ***

GÜNEY ECZANESİ

 Yzb.TekinYurdabak Cad.No:12 Murat Elektronik Yanı ,İstanbul Perde Karşısı Ortaköy Marmara

 03922276695

 05338619076

 ***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 38/5/ Hacı Ali Apt. Öğretmenler Cad. Ortaköy Lefkoşa

 03922239340

 05338539073

GİRNE:

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

 05338701946

***

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

 05338610540

***

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

 03928152069

 05338866085

***

GAZİMAĞUSA:

RANA YONTAR ECZANESİ

 Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

 03923661919

 0533 849 94 93

 ***

ERGİN ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 03923654735

 05338644747

 ***

VEZİROĞLU ECZANESİ

 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 03923656977

 05338752144

GÜZELYURT:

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

 03927141190

 05338568505

 ***

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt

 03927142874

 05338331122

İSKELE:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

 05391099577

 05338469472

ÜST MESARYA:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

 0539 105 48 88

ALT MESARYA:

BUĞRA ECZANESİ

 Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan GaziMağusa

 03923778825

 05428562861

KARPAZ:

GÜRSEL ECZANESİ

 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 0392 374 51 70

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

 05338729400

LEFKE:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Lefke

 05338419578

 16-05-2020

***

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

 05428811812

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