Lapta'da yerel bulaş kritik seviyede!

Çok sayıda temaslının bulunduğu Lapta'da işletmelerde görülen vakalar ise endişe yaratıyor.

Geçtiğimiz gün Lapta’da 6’sı bir ekmek fırınında olmak üzere toplam 10 kişinin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştı. Vakaların kaynağı bilinmezken Bölgede geniş çaplı tarama başlatıldı. Pozitif vaka görülen berber, fırın ve kahvehanenin faaliyetlerine ara verildi. Lapta'da vatandaş ve esnafa test yapılmaya devam ediyor.

Bugün itibariyle vaka sayısı 10un üzerine çıkmış durumda.

Çok sayıda temaslının bulunduğu Lapta'da işletmelerde görülen vakalar ise endişe yaratıyor.

Özellikle vakaların halkın yoğun olarak kullanıldığı işletmelerde görülmesi ve temaslı sayısının çok olması bölge halkında endişe yaratıyor.