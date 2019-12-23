Larnaka Şehitleri İskele’de düzenlenen törenle anıldı

Milli Mücadele yılları ile 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında Larnaka Sancağına bağlı birimlerde şehit düşen ve kayıp olanlar için İskele’deki Larnaka Şehitliği’nde tören düzenlendi…

Milli Mücadele yılları ile 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında Larnaka Sancağına bağlı birimlerde şehit düşen ve kayıp olanlar için İskele’deki Larnaka Şehitliği’nde tören düzenlendi…

Larnaka Şehitler anıtı önünde yer alan tören saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı..

Daha sonra protokol Larnaka Şehitler çelenkler konuldu…

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Rumların 21 Aralık 1963 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik olarak başlattığı silahlı saldırılara karşı, Larnaka Sancağına bağlı 43 köyde görevlendirilen mücahitlerin kahramanca direnerek mücadele ettiğini anımsattı.

Sadıkoğlu: “Rumların biz Larnakalılara uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayı ise kuşkusuz “Kayıp Otobüs” olayıdır. Zira 11 vatandaşımızın, ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri o otobüs bir daha geri dönmedi” dedi; Rumların yaptığı zulmün 20 Temmuz Mutlu Barış harekatı ile sona ediğini kaydetti.

İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu da Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini anlattı…

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de aziz şehitlerin ve kahraman mücahitlerin direniş ve mücadelesi sayesinde bu toprakların vatan olduğunu vurguladı.

“Bu topraklarda uyanık olmak zorundayız” diyen Töre, Rumların silahlanmaya ve askeri tatbikatlar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Töre, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün asla sulandırılamayacağını da ifade ederek, Birleşmiş Milletler ve İngiliz askerlerinin Ada’daki katliamlara seyirci kaldığını söyledi…

Bölge okul öğrencilerinin okudukları şiirlerle devam eden Larnaka Şehitlerini anma töreni okunan dua ile sona erdi.