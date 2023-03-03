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Lassa ateşi vakası yayılıyor

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Gana'da hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi vaka sayısı 14'e çıktı.
Lassa ateşi vakası yayılıyor

Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Akra’da 40 yaşındaki bir tüccarın Lassa ateşinden hayatını kaybetmesinin ardından salgına karşı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tüccarın temas kurduğu kişilere yapılan testlerin 12’sinin pozitif çıktığı bilgisini paylaşan Kuma-Aboagye, böylece vaka sayısının 14’e yükseldiğini ifade etti.

Kuma-Aboagye, hastaların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

GHS, 26 Şubat’ta Lassa ateşine yakalanan tüccarın yaşamını yitirdiğini, salgına yakalanan 1 kişinin de tedavi altına alındığını açıklamıştı.

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Kanamalı hastalığa neden olan Lassa virüsü, Ebola ve Marburg virüsleriyle aynı aileden gelse de bu iki virüse göre daha hafif geçiyor.

Batı Afrika’da görülen Lassa virüsü, kemirgen idrarı veya dışkısı, kontamine gıda veya ev eşyası ile temas yoluyla insanlara bulaşıyor.

Virüs, insanlar arasında da enfekte kişinin kanı, idrarı, dışkısı ya da vücut salgılarıyla yayılıyor.

Virüse yakalananlarda ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilere rastlanıyor. Şiddetli vakalarda ise diş etleri, gözler veya burunda kanama görülebiliyor.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa Ateşi’ne ilk kez 1969’da Nijerya’nın Lassa kentinde rastlanmıştı.

Nijerya’da sık sık Lassa ateşi salgını yaşanırken, hastalık şubatta İngiltere’de bir kişinin ölümüne neden olmuştu. 

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