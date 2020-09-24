LAÜ Akademisyeni Meriç'ten Alzheimer'den korunmak için tavsiyeler

Hastalık doğru beslenme ve egzersizlerle engellenebilir

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, Alzheimer hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Alzheimer hastalığının yaşlılığa ve beyin dokusunda meydana gelen yıkıma bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Meriç, demans türlerinden biri olan Alzheimerın hastalıklar arasında en sık görüleni olduğunu belirtti ve Alzheimer hastalığı ilgilisözlerine şöyle devam etti; “Sinsi başlangıçlı, genellikle yavaş olarak ilerleyen ve bellek problemleriyle kendini gösteren bir beyin hastalığıdır. Kesin nedeni henüz bilinmemektedir, ancak bazı muhtemel nedenler üzerinde durulmakta ve ailesinde Alzheimer Hastalığı olanlarda bu risk 4 kat kadar fazladır. Tüm demans tiplerinde en önemli risk faktörü yaştır. En sık 65-85 yaşları arasında görülür ve yaşla birlikte görülme oranı artar. Kadınlarda Alzheimer Hastalığı riski daha fazladır. Erkeklerde ise beyin damar hastalıkları daha sık olduğundan vasküler (damarsal) demans daha fazla görülmektedir. Kafa travması ile fazla kafa travmalarına maruz kalma Alzheimer Hastalığı için risk faktörüdür”.

Hastalığın kesin nedeni henüz bilinmiyor

“Hastalık oldukça sinsi başladığından bellek zayıflığı, günlük yaşam aktivitelerini yapmada zorluklar,kelime bulmakta güçlük ve zaman ve mekanı karıştırma gibi belirtileri kendinizde ya da çevrenizdekilerde fark ederseniz hemen bir doktora müracaat ediniz” diyen Meriç, çünkü erken tanı konulduğunda tedaviden yararlanma şansının artacağını belirterek, hastalığın belli başlı üç evreden oluştuğunu ve her evre arasında uzun seneler olabileceğini ve ayrıca bazı hastaların bu evrelere tabi kalmadan değişik seyredebileceğini dile getirdi.

“Bu hastalığın kesin nedeni henüz bilinmediğinden hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Ancak erken tanı ile, hastalığın belirtileri azaltılır ve ilerlemesi durdurulabilir ya da yavaşlatılabilir. Böylece hastaların yaşam kalitesi en yüksek seviyede tutulmaya çalışılır” diyen Meriç, Alzheimer hastalığından korunmak için yapılması gerekenleri şöyle belirtti; Sigara kullanıyorsanız hemen son verin, organik gıdalarla beslenin, mevsim sebze ve meyvelerini tüketin, saf şekeri tüketmemeye çalışın, katkılı yiyecekleri yaşamınızdan çıkarın, yemekleri düşük ısıda pişirin, fermente edilmiş faydalı bakterilerden zengin gıdalar tüketin, düşük kalorili beslenin, kilonuzu kontrol altında tutun, sağlıklı güneşlenmeyi ihmal etmeyin, düzenli sağlık kontrollerine gidin, kaliteli ve yeterli uyku yaşamınızda yer almalı, stres yönetimini başarın, hijyene önem verin, hareket etmeyi ve düzenli egzersiz yapmayı yaşam tarzı haline getirin.

Düzenli egzersiz yapmak önemli

Meriç, “Düzenli egzersiz yapmaya başlarsanız, irisin (egzersiz/spor hormonu) de düzenli olarak salınarak sizin beyin hücrelerinizi yaralanma ve yaşlanmaya karşı da koruyabiliyor. Tempolu yürüyüşün ardından kendinizi terletecek kadar kendinize uygun egzersizlerle harekete devam ederek, bu mucizevî hormonun damarlarınızda gezmesini sağlayabilirsiniz. Meriç, düşük irisin seviyesinin Alzheimer hastalığının gelişimine neden olan etmenlerden birisi olduğunu gösterilmiştir” diyerek, başka bir deyişle, irisin seviyesinin hareket ile korunması, tıpkı dengeli beslenme, sigara ve alkol tüketilmemesi gibi, kişiyi Alzheimer hastalığına karşı korumada yardımcı olabileğine dikkat çekti. Meriç sözlerini tamamlarken Alzheimer hastalığının önüne geçmenin sanıldığı kadar zor olmadığını ve doğru beslenme ve egzersizlerle hastalığın engellenebileceğini ifade etti.