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LAÜ'de "Sosyal Hizmetlerde Kariyer Buluşmaları" yapıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmet Bölümü tarafından “Sosyal Hizmetlerde Kariyer Buluşmaları 1” etkinliği gerçekleştirildi.
LAÜ'de "Sosyal Hizmetlerde Kariyer Buluşmaları" yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal Hizmet Bölümü tarafından “Sosyal Hizmetlerde Kariyer Buluşmaları 1” etkinliği gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılanan etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar yer alırken, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin ders kapsamında hazırlamış oldukları poster bildiriler de sergilendi. 

Etkinliğin ilk gününde “Alanda Mesleki Örgütlenme ve Deneyimler” konulu sunumlarıyla genç sosyal hizmet uzmanları öğrencilerle buluşma şansı yakaladı. Sosyal Hizmet Gençlik Derneği Genel Sekreteri Ekin Deniz Şahin, derneğin Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileriyle yürüttüğü faaliyet ve etkinlikleri paylaşarak, bölüm öğrencilerinin hem kişisel hem mesleki gelişimlerine katkıda bulunan ‘Öğrenci Yaz Kampları’ düzenlediklerini ve bu kampların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Sosyal Hizmet Federasyonu Genel Sekreteri Yılma Gümüş ise sahadaki sosyal hizmet uzmanlığı kadrolarına bu bölümden mezun olan öğrencilerin yerleştirilmesi gerekliliğini vurgulayarak, federasyon olarak bu farkındalığı artırmak için sorumlu mercilerle iletişim içinde olduklarını belirtti.

Etkinliğin ikinci gününde ise Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mualla Köseoğlu’nun moderatörlüğünde farklı meslek alanlarından uzmanların gerçekleştirdiği konuşmalar yer aldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayra Lotfi öğrencilerle alanda yaşadığı deneyimleri paylaşarak, sosyal hizmet uzmanının müracaatçı ile iletişim kurarken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Lotfi, bu mesleğin bireyin yaşamını şekillendirmede ne kadar büyük bir rolü olduğunu vurgulayarak, yürüttüğü çalışmalar sırasındaki sosyal hizmet uygulamalarından çeşitlemeler sundu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Okan Özdemir mültecilerle çalışma deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, sosyal hizmet uzmanlarının mülteci birey ve gruplarla yürüttüğü uygulamaları aktardı. Kıbrıs’ta iki toplumlu faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşu Mülteci Hakları Derneği’ni temsilen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Avukat Faika Deniz Paşa, mülteciliğin hukuki boyutuna dikkati çekerken, Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney’inde bulunan mülteci oranlarını ve yapılan uygulamaları paylaştı. Son konuşmacı olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay ise yeni dönem bilişim çağında bireyleri bekleyen teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni sektörleri öğrencilere tanıttı.

Etkinlik sonunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etti.

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