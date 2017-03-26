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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 21 yaşındaki genç yaralandı!

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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 21 yaşındaki genç yaralandı!
Lefkoşa- Girne anayolu 7-8’inci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi...

Lefkoşa- Girne anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Ömer Alper Yavuz yaralandı.

Lefkoşa- Girne anayolu 7-8’inci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

Polis’in verdiği bilgiye göre; 28 yaşındaki Serkan İnceoğlu KM 828 plakalı salon aracı ile süratli ve dikkatsizce Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çartı ve karşı şeride geçti.

Serkan İnceoğlu aracı ile o sırada karşı istikametten Girne’ye doğru seyreden 49 yaşındaki Ali Akpınar yönetimindeki TMN 363 plakalı araca çarparak takla attı.

Kaza sonucu KM 828 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Ömer Alper Yavuz hafif yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Fotoğraf: Dilek Kırıcı

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