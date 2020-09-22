Lefkoşa'da ağacın altında uyuşturucu bulan polis pusu kurdu,suçüstü yaptı

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlılar Sheriff Mukhtar Kadı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ile İbrahim Yağmur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve zanlı SheriffMukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’intespit edilerek tutuklandığını söyledi.Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini ayrıca cep telefonunu kırdığını söyleyip, polise yardımcı olmadığını belirtti. Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlı Mehmet Alkış’ın cep telefonunun incelemeye alındığını bildiren Sevinç, telefon dökümlerinde söz konusu olayın gerçekleşmesinin ardından zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ile zanlılar Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un konuşmalarının tespit edildiğini vurguladı.

Sevinç, zanlıların arana iki şahsı yasak yollarla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekerek, meseleyle ilgili aranan üç zanlının olduğunu, zanlıların vermiş olduğu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceklerini söyledi ve zanlıların aleyhine 6 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.