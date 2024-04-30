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Feyzioğlu ile Öz’den Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyareti

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Feyzioğlu ile Öz’den Cumhurbaşkanı Tatar’a nezaket ziyareti

Ziyaret sırasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü, KKTC’nin ekonomik dönüşümüne Türkiye’nin sağlayacağı katkı gibi konular ele alındı.

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde o dönemde elçilikte Maliye Müşaviri olan Erol Öz ile çalışma imkanı bulduğunu hatırlattı. Kaynakların insanlara dokunan, iyi etüt edilmiş projelere kamusal faydayı esas alacak şekilde kullanılmasının önemine değinen Ersin Tatar, birlikte çalışarak ekonomide önemli adımların atılabileceğini söyledi.

Büyükelçi Metin Feyzioğlu da tecrübeli bir bürokratın tekrar görev almasının önemini vurguladı.

KEİ Koordinatörü Erol Öz de,  Cumhurbaşkanı Tatar’ın, geçmişte yaptığı önemli düzenlemeleri yakınen müşahede ettiğini ve kamu maliyesi alanında yaptığı düzenlemelerin ekonomide uzun yıllar olumlu etkisinin görüldüğünü ifade etti. Erol Öz, Ankara’dan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in özel selamlarını Sayın Ersin Tatar’a getirdiğini de ifade etti

Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokollerinin uygulanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği projelerinin hayata geçmesi için çalışmalarını yürüten KEİ ofisinin yeni başkanı Erol Öz, 2010-13 yıllarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maliye Bakanı olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde o dönemdeki yapısal reformların gerçekleşmesi için ekonomi müşaviri olarak görev yapmıştı.

 

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