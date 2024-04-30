Dere yatağında yangın çıktı

Yangın sonucunda yaklaşık 1200 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar, maki bitki örtüsü ve 60 adet kızıl çam fidanı yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Yangın sonucunda yaklaşık 1200 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar, maki bitki örtüsü ve 60 adet kızıl çam fidanı yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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