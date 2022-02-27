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Lefkoşa’da “Ares Cıty Run” Koşusu Düzenlendi

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Koşuyu Cumhurbaşkanı Başlattı
Lefkoşa’da “Ares Cıty Run” Koşusu Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Lefkoşa’da “Ares City Run” yol koşusu düzenlendi. 
Ares Spor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atletizm Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen koşuyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başlattı. 


Koşu saat 10.00’da Dereboyu’nda Cafe Pascucci önünde başladı ve aynı noktada sona erdi. 


Koşunun yapıldığı güzergâh üzerinde yarışçılara polis eşlik etti, yarışçıların geçtiği güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesildi ve gerekli güvenlik önlemleri alındı. 

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2014 yılında kurulan Ares Spor Kulübü, yüzme, bisiklet, triatlon ve yol koşusu yarışlarında faaliyetler yapıyor. Lefkoşa’da ilk kez gerçekleşen “Ares City Run Koşu Yarışı”na, 223 kişi kayıt yaptırdı. Yarış, 5 ve 10 kilometre mesafesinde gerçekleştirildi. 

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