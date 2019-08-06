Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar

Denetimler sonucunda 9 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.
Ahmet Çıraklı isimli işletmeye izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sihhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.
Önder Market isimli işyerinden 6 birim (35 adet) ürün uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edilmiştir.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 14 Kuaför/Berber/ Güzellik Salonu, 3 Oto Galeri, 2 Kahvehane, 1 Hotel, 8 Market, 2 Gıda Deposu, 4 Spor Salonu, 1 Dernek/Kulüp Lokali, 3 Kuru Temizleme, 2 Bet Ofis, 4 Restoran, 5 Döner Kebap Salonu, 2 Çikolata Üretim Yeri, 1 Zeytin Yağı Üretim Yeri, 1 Su Dolum Tesisi, 1 Pastane, 3 Kafe-Bar.
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