Lefkoşa'da Trafik kazası...yaralılar tedavi altında

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulunuyor.
Kaza nedeniyle, Gönyeli – Lefkoşa arasındaki yolda uzun araç kuyrukları oluştu, trafik felç noktasına geldi.
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