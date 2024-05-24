Levent’in rakibi Adana , Başkan Nasıroğlu'ndan moral yemeği

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Levent çeyrek final maçında bugün Adana Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.
A Grubu’nu lider bitiren Levent çeyrek finalde bugün saat 15.30’da karşı karşıya gelecekler.
Nasıroğlu’ndan moral yemeği
Levent’in çeyrek final maçı öncesinde bir moral yemeği verildi.
Takıma desstek olmak için Kütahya’ya giden Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece takıma bir moral yemeği verdi.
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