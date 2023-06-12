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Limasol'da cinayet: 39 yaşındaki Hristos Harilau evinin önünde vurularak öldürüldü

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Güney Kıbrıs’ta 39 yaşındaki Hristos Harilau isimli şahsın evinin önünde vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Limasol'da cinayet: 39 yaşındaki Hristos Harilau evinin önünde vurularak öldürüldü

Politis ve diğer gazeteler, Limasol’da yaşayan 39 yaşındaki Hristos Harilau’nun önceki gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini, polisin araştırmasını sürdürdüğünü yazdılar.

Gazete, Harilau’nun geçmişte uyuşturucu maddeyle alakalı bir suçtan ötürü 6 ay ceza aldığını ve bu cezasının ertelendiğini, son dönemde ise emlakçılıkla uğraştığını belirtilirken, Harilau’ya pusu kuran kişi veya kişilerin çok profesyonel bir şekilde üç kurşunla Harilau’yu öldürdüklerini aktardı.

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